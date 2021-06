La sorpresa più grande per i clienti di Iliad nel corso di questa stagione estiva è senza alcun dubbio la promozione Flash 120. I clienti che andranno ad attivare questa ricaricabile nel corso dei prossimi giorni riceveranno minuti ed SMS senza limiti con la presenza di 120 Giga per la connessione in internet. Il costo ogni trenta giorni sarà pari a 9,99 euro.

Iliad, le offerte in alternativa alla tariffa Flash 120

Come nelle precedenti occasioni, anche a Giugno la Flash 120 non è la sola promozione di Iliad sul listino. Gli abbonati infatti potranno anche aderire ad una seconda ed altrettanto vantaggiosa iniziativa chiamata, Giga 80.

La Giga 80 rappresenta una rimodulazione della precedente promozione di Iliad, chiamata Giga 50. Gli abbonati che vanno ad attivare questa ricaricabile ottengono chiamate senza limiti, con la presenza di SMS infiniti da inviare a chiunque e con 80 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo previsto per la ricaricabile è pari a 7,99 euro. Sono inclusi nel pacchetto anch 6 Giga per il roaming dai paesi UE.

In aggiunta alla Giga 80 e alla Flash 120, tutti gli utenti che scelgono Iliad come loro operatore di riferimento potranno anche attivare la ricaricabile classics Giga 40. Il pacchetto di contenuti è confermato ancora una volta: sono previste chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 40 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto è invece di 6,99 euro ogni mese

Sia per la Flash 120 che per la Giga 80, i clienti dovranno versare un pagamento una tantum pari a 10 euro per la ricezione della SIM. Necessaria la portabilità da altro operatore o l’attivazione di un nuovo numero.