La moneta dell’Unione Europea che ormai tutti usiamo quotidianamente è entrata in auge nel 2002. Esistono monete in Euro prodotte prima della sua messa in circolazione? Ebbene sì, infatti questa, di cui vi parleremo nell’articolo, coniata nel 1999, ne è la prova e vale davvero tanto! Ora qualcuno la sta vendendo su eBay e, messa all’asta, il suo prezzo di partenza è incredibile. Ecco tutte le caratteristiche di questa 50 centesimi di Euro.

50 centesimi di Euro del 1999 della Finlandia

La moneta in questione, che sta raggiungendo cifre da capogiro, è la 50 centesimi di Euro della Finlandia. Coniata nel 1999, ben 3 anni prima dell’entrata in vigore della moneta unica, fa parte di una versione limitata.

Prodotta in oro nordico, la tipica lega che conferisce il caratteristico colore dorato agli Euro, in vendita all’asta su eBay pare stia davvero spopolando, almeno per i curiosi di numismatica. Ad oggi è ancora ferma alla base di partenza, 17.340 euro. Ad ogni modo c’è tempo fino al 18 giugno 2021 prima che qualcuno possa aggiudicarsela. Forse, il prezzo iniziale sembra essere un po’ troppo ambizioso. Ciò nonostante non è da escludere che possa salire grazie all’offerta di qualche utente super appassionato.

Caratteristiche e preziosità

Cosa conferisce tanto valore e preziosità a questa 50 centesimi di Euro della Finlandia? Come dicevamo, si tratta di un’edizione limitata, risalente all’anno 1999. Questo di per sé basterebbe ad assicurarle una quotazione di tutto rispetto. Ma non è l’unica cosa.

Infatti è un errore di conio a renderla così speciale. In pratica le stelle che circondano il leone araldico, raffigurato sul dritto di questa moneta in Euro, hanno delle irregolarità sui bordi. Queste imperfezioni hanno inserito a pieno titolo la 50 centesimi della Finlandia tra le monete rare.

L’artista che ha realizzato questa 50 centesimi di Euro è Heikki Häiväoja, il famoso medaglista e scultore finlandese che ha anche realizzato le moneta da 1, 2, 5, 10, 20 centesimi di Euro finlandesi.

Imprescindibile è lo stato di conservazione. Se dopo questo articolo doveste scoprire di averne una in casa, affinché possa valere davvero tanti soldi sono importanti le sue condizioni. Se in Fior di Conio, ovvero come fosse appena uscita dalla produzione, allora la sua quotazione sarà massima.

Comunque non sono solo gli Euro a regalare guadagni a chi li possiede. Esistono anche comuni monete da 100 Lire che oggi rappresentano un vero tesoretto.