La nuova offerta lanciata da Esselunga raggiunge un livello di sconto praticamente inimmaginabile, o mai visto prima d’ora; il risparmio è alla portata di tutti, il prodotto in offerta è veramente molto speciale e sopratutto di fascia alta.

Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Esselunga, possono essere completati solamente presso i negozi fisici sul territorio, non risulta essere possibile accedere alle medesime promozioni sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. In aggiunta, lo ricordiamo, le scorte purtroppo sono strettamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare le disponibilità prima della scadenza effettiva della campagna.

Esselunga: le occasioni sono ottime per tutti

Le occasioni di Esselunga sono assolutamente invitanti per tutti gli utenti, sebbene comunque l’intero volantino sia focalizzato su un singolo prodotto. In questo caso sarà possibile acquistare solamente l’Apple iPhone 12, l’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, da poco lanciato sul mercato nazionale, in vendita a soli 789,65 euro, al posto dei 929 euro previsti di listino per la variante da 128GB di memoria interna.

La scheda tecnica dimostra l’effettiva qualità del prodotto, a partire ad esempio dall’ampio pannello da 6,1 pollici, un OLED con risoluzione FullHD+, nonché riconoscimento del viso 3D (grazie alla camera anteriore), 2 fotocamere posteriori, connettività 5G, 4GB di RAM corredate con un buonissimo processore hexa-core, dalle prestazioni più che soddisfacenti.

Il risparmio è elevato, sebbene comunque vi raccomandiamo di prestare attenzione alle condizioni descritte in precedenza, in merito sopratutto alla disponibilità.