Le offerte Coop e Ipercoop raccolgono tantissime occasioni da non perdere di vista, le perfette soluzioni da consigliare agli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile, senza essere costretti a rinunciare sulla qualità generale dei prodotti da aggiungere al carrello.

Il volantino, in contrasto con quanto vediamo presso i più importanti rivenditori di elettronica, è attualmente disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, ma senza vincoli territoriali di alcun tipo. I prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e variante sbrandizzata, ovvero con possibilità di ricevere gli aggiornamenti direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Scoprite con noi in esclusiva le offerte Amazon, riceverete gratis anche i migliori codici sconto del periodo, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Coop e Ipercoop: le occasioni sono infinite

La maggior parte degli smartphone in promozione da Coop e Ipercoop tocca la fascia media della telefonia mobile, con possibilità di acquisto entro i 500 euro di spesa finali, e senza vincoli. I modelli maggiormente interessanti riguardano Apple iPhone SE 2020, il più economico prodotto dell’azienda di Cupertino, da consigliare caldamente a tutti gli utenti che vogliono accedere all’ecosistema, risparmiando al massimo, dato il prezzo finale di soli 439 euro.

In alternativa potrete risparmiare avvicinandovi al mondo Android, rappresentato da Oppo A94, in vendita a 349 euro, e Xiaomi Mi 11 Lite, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 299 euro. Per altri sconti od informazioni legate al volantino di Coop e Ipercoop, dovete ricorrere all’apertura delle pagine che trovate inserite come galleria fotografica qui sotto.