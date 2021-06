Android: 9 app e giochi del Play Store ora gratis ma per pochi giorni

Il merito di Android, grazie al quale gli utenti oggi scelgono uno smartphone con a bordo il robottino verde, proviene dalla grande attitudine al cambiamento e al miglioramento. Il sistema operativo è diventato il più importante del mondo e di certo non per la simpatia del robottino che tutti conoscono.

Ci sono infatti tantissimi aspetti che hanno reso Google regina del mondo degli smartphone, soprattutto per quanto riguarda il suo sistema operativo. Una delle prime motivazioni per cui un utente medio sceglie Android come piattaforma è la grande versatilità. È infatti innegabile che ci siano tantissime opzioni disponibili, molte di più di quelle offerte dalla concorrenza che sta cercando ora di adeguarsi. Il Play Store è diretto testimone, mettendo a disposizione numerosi titoli tra applicazioni e giochi di ogni genere. Oggi inoltre proprio all’interno del noto negozio di contenuti di Android ci sono i saldi, con tantissime applicazioni e giochi a pagamento che saranno offerte gratis. Chiaramente il tutto andrà avanti per un periodo limitato di tempo.

Android: queste sono tutte le applicazioni a pagamento gratis solo per oggi sul Play Store

Nella lista in basso potete trovare tutti i contenuti scaricabili gratuitamente solo per oggi dal Play Store di Google. Ricordiamo che l’iniziativa è chiaramente valida per tutti gli utenti che possiedono uno smartphone Android: