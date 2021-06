La vita di coppia al giorno d’oggi è costantemente messa in discussione su WhatsApp. Nonostante la piattaforma di messaggistica rappresenti uno strumento a dir poco fondamentale per chi vive una relazione stabile, non è certo una novità che sempre più tradimenti emergono grazie allo zampino di WhatsApp.

WhatsApp, stop ai tradimenti: spiare il partner con questo nuovo metodo

Sono molte le persone che scelgono di spiare le chat del partner su WhatsApp per confermare o per smentire eventuali dubbi su tradimenti e relazioni fuori dalla coppia. Nella maggior parte dei casi, gli utenti si affidano alla lettura diretta delle chat sullo smartphone altrui. Questo tipo di soluzione seppur molto semplice, presenta degli svantaggi in termini di risultati.

Chi legge le chat del partner, infatti, spesso non considera che quest’ultimo dinanzi a messaggi sospetti tende ad eliminare elementi compromettenti dal dispositivo.

Per fortuna dei più maliziosi, grazie alla chat c’è un nuovo metodo utile per spiare tutte le conversazioni private del proprio lui o della propria lei. Questo metodo si basa sulla piattaforma desktop WhatsApp Web.

Grazie all’estensione per dispositivi fissi di WhatsApp si possono spostare le chat da un cellulare ad un pc in pochi secondi. In base a tale metodo, agli utenti basta avere un semplice pc a portata di mano e allo stesso tempo l’accesso allo smartphone del proprio lui o della propria lei.

Il vantaggio di questa soluzione è duplice. Oltre ad avere una copia delle conversazioni del partner, queste saranno anche aggiornate in tempo reale.