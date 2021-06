I buoni sconto sono completamente gratis da Trony, difatti gli utenti possono acquistare praticamente ciò che vogliono, avendo la certezza di ricevere in un secondo momento un coupon da spendere poi per acquisti successivi allo scontrino in oggetto.

Il risparmio in questo caso è alla portata di tutti, poiché l’accesso alla promozione sarà possibile ovunque in Italia, senza vincoli o limitazioni territoriali di alcun tipo. I prodotti vengono commercializzati con la solita garanzia di 24 mesi, le versioni sono sbrandizzate, e sopratutto è possibile richiedere la rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa.

Trony: il volantino come non lo avete mai visto

Il volantino Trony è in grado di distinguersi completamente da tutti gli altri, infatti non si limita a specifici prodotti, o singoli modelli di tecnologia, offrendo al consumatore finale la possibilità di accedere ad ogni dispositivo incluso in catalogo, senza distinzioni particolari.

Gli utenti potranno difatti recarsi in negozio, aggiungere tutto ciò che più desiderano, e ricevere in cambi buoni sconto del valore di 20 euro ogni 100 euro di spesa; questi saranno cumulabili, in altre parole se spenderete 700 euro avrete diritto a 7 buoni per un totale di 140 euro, e così via.

In aggiunta, nell’eventualità in cui decideste di acquistare un televisore, il coupon verrà effettivamente raddoppiato, portandolo a 40 euro ogni 100 euro di spesa (a patto che il dispositivo abbia un costo di almeno 599 euro). Il volantino Trony lo potete scorrere nel dettaglio direttamente qui sotto.