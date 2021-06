TIM continua a proporre online la possibilità di attivare le offerte Operator Attack della gamma TIM Wonder, che in base all’operatore di provenienza offrono minuti, SMS e fino a 70 Giga a 9,99 euro al mese. Non più disponibile invece l’offerta Wonder Four.

Le offerte della gamma TIM Wonder consistono in differenti proposte commerciali dedicate a diversi target di clienti. Gli interessati potranno recarsi all’interno della pagina dedicata del sito dell’operatore. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Le offerte Tim Wonder con 70 GB al mese continuano

La lista delle attuali offerte Operator Attack online, attivabili tramite alcune pagine del sito dell’operatore, prevede solo TIM Wonder e TIM Wonder Six. TIM Wonder Six prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. In Roaming UE sono previsti 6 Giga ogni mese.

L’offerta in questione è sottoscrivibile soltanto se si effettua la portabilità del numero da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full.

TIM Wonder comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 9,99 euro al mese. In Roaming UE e nel Regno Unito, per adesso, sono previsti 6 Giga al mese. L’offerta TIM Wonder è disponibile solo per i nuovi clienti che richiedono la portabilità da ho. Mobile e Lycamobile.

A partire dal 4 Giugno 2021, se dal menu si seleziona Vodafone, WINDTRE, Very Mobile o Kena Mobile (Noverca Full nel menu) si verrà reindirizzati alla pagina dell’offerta TIM Super 4G. Si tratta quindi di un’offerta standard valida per tutti i nuovi e già clienti. TIM Super 4G prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, TIMMUSIC incluso e 50 Giga di traffico dati su rete 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 14,99 euro al mese.