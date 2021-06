TIM si lancia a capofitto nel mercato della telefonia mobile. Il gestore italiano ha previsto una serie di importanti novità per gli utenti che andranno a sottoscrivere una nuova SIM nel corso delle prossime settimane. L’operatore ha l’obiettivo di sfidare il corso della nuova tariffa di Iliad, la già popolare Flash 120.

La prima tariffa che TIM mette a disposizione del suo pubblico si chiama Gold Pro. I clienti che optano per questa tariffa avranno chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 70 Giga per la navigazione di rete ì. Il costo di rinnovo per questa tariffa sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda grande iniziativa di TIM è invece la Steel Pro. Gli abbonati che andranno a sottoscrivere la Steel Pro di TIM riceveranno minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto è di 6,99 euro ogni mese.

Gli abbonati di TIM che optano per una di queste due tariffa dovranno aggiungere un costo di 10 euro per l’attivazione della ricaricabile. Per gli abbonati è inoltre richiesta la portabilità del loro attuale numero da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali.

Rispetto a quelle che sono le attuali condizioni di acquisto, sarà possibile scegliere queste tariffe solo ed esclusivamente presso uno degli store ufficiali di TIM sul territorio nazionale. Gli utenti invece, per ora, non potranno beneficiare dell’attivazione online. Le tariffe sono disponibili in edizione limitata nei diversi punti vendita.