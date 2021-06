Tecnologia: finalmente potremo vedere ciò che è invisibile

La tecnologia scientifica ha compiuto un grande passo! Grazie al nuovo microscopio quantistico, l'uomo sarà in grado di vedere l'invisibile. Un passo in avanti non solo nella scienza e nella medicina, ma anche nell'ambito dell'informatica e della navigazione. Ecco i dettagli che sono al dir poco fantastici.