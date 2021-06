La NASA ha scoperto un nuovo pianeta a circa 90 anni luce dalla Terra che si dice sia molto simile a Nettuno. Il lontano pianeta si chiama TOI-1231 b, ed è un pianeta gassoso con un’atmosfera che la NASA ritiene utile per lo studio. Inoltre, TOI-1231 b è significativamente più grande della Terra con circa 3,5 volte il diametro del nostro pianeta.

Per gli standard umani, il pianeta è anche molto caldo a 134 gradi Fahrenheit. Gli astronomi lo descrivono come uno dei pianeti relativamente piccoli più freddi scoperti finora nonostante la sua alta temperatura. Il pianeta si trova anche in una posizione privilegiata affinché la sua atmosfera possa essere studiata dai telescopi spaziali.

NASA: gli scienziati potranno studiare l’atmosfera di questo pianeta

TOI-1231 b orbita attorno a una stella nana rossa, più piccola ma con piú vita del nostro Sole. Il pianeta orbita intorno alla sua stella ospite in circa 24 giorni terrestri, quindi l’anno é molto breve. La NASA ha giá confermato che il pianeta non è abitabile a causa delle sue dimensioni, ma potrebbe offrire agli scienziati la possibilità di catturare una lettura dell’atmosfera di un esopianeta temperato delle dimensioni di Nettuno.

La raccolta di tali dati consentirà alla NASA di confrontare mondi simili in altre parti della galassia e potrebbe fornire maggiori informazioni sulla composizione e sulla formazione di esopianeti e sistemi planetari. Gli astronomi prevedono di utilizzare il telescopio spaziale Hubble e James Webb per osservare la luce delle stelle che brilla attraverso l’atmosfera di TOI-1231 b.

Questo tipo di studio rivelerá i gas presenti nell’atmosfera del pianeta. Ulteriori studi dovrebbero rivelare ulteriori informazioni in futuro.