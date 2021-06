Iliad con 120GB batte TIM e Vodafone: ecco il regalo compreso nel prezzo

Non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina. Questo è il classico dei proverbi che magari potrebbe rappresentare un po’ la storia iniziale di Iliad, quel gestore che è stato etichettato come mete ora prima ancora del suo effettivo arrivo.

C’è da dire che in questo caso la copertina sembrava anche molto invitante, ma tutto ciò non ha fatto desistere la critica. In tanti e credevano che il provider non sarebbe decollato e invece è stato tutto il contrario. Al momento Iliad rappresenta una delle realtà più affermate nel mondo della telefonia mobile italiana con oltre 7 milioni di utenti. Il provider riesce a dettare i suoi ritmi grazie alle offerte lanciate sul mercato, le quali pian piano sono aumentate.in questo momento infatti ce ne sono due che stanno portando via utenti a qualsiasi altro gestore grazie ai contenuti ma soprattutto al prezzo di vendita.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono due offerte che offrono rispettivamente 120 e 80 giga

Il mondo Iliad si arricchisce ulteriormente con due offerte che hanno lasciato di stucco gli utenti. Chiunque stesse cercando un nuovo gestore, non ha avuto dubbi: la scelta è ricaduta su Iliad grazie alla presenza della Flash 120 e della Giga 80.

Sono questi i nomi delle due offerte accomunate dalla presenza di SMS e minuti senza limiti verso tutti i gestori. La differenza sta proprio nella connessione ad Internet: la prima offre 120 giga in 5G mentre la seconda 80 giga in 4G. Il prezzo di vendita delle offerte e rispettivamente di 9,99 e 7,99 € al mese per sempre.