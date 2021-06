Il tanto atteso Green Pass è stato approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo ed è pronto per l’entrata in vigore il prossimo 1 luglio.

Si tratta di una misura di cui si aspettava da mesi l’arrivo, perché consentirà – ora che la campagna vaccinale è ormai nel vivo nella maggior parte dei Paesi UE – di tornare ad una pseudo normalità negli spostamenti e anche nell’ambito di alcuni eventi.

In Italia le vaccinazioni viaggiano ad un ritmo altissimo, e ad oggi è stato già vaccinato con almeno una dose il 46,09% della popolazione. Il dato è particolarmente rilevante se si considera che con le norme definite dall’Europa il Green Pass varrà già a partire da 15 giorni dopo la somministrazione del primo “shot”, cioè della prima dose (per i vaccini che ne richiedano due, per Johnson&Johnson chiaramente si tratta di un’unica dose).

Green Pass, l’Europa è pronta a restituire un po’ di liberta ai propri cittadini

Nonostante le iniziali perplessità circa il futuro andamento delle vaccinazioni e la disponibilità del numero sufficiente di dosi, ora l’Europa è pronta a riaprire i propri confini senza dover esigere quarantene fiduciarie, autoisolamenti o altro tipo di restrizioni per chi esibirà il Green Pass.

Il documento sarà rilasciato dai singoli Stati membri, e i Paesi che non riusciranno a produrlo entro il 1° luglio dovranno comunque adeguarsi entro il 12 luglio. Sarà accordato:

A chi avrà ricevuto almeno la prima dose di vaccino (unica nel caso di Johnson&Johnson), dopo 15 giorni dalla somministrazione della dose. Per i vaccinati, il pass avrà durata di 9 mesi a partire dal 14° giorno dopo la seconda dose (unica nel caso di Johnson&Johnson).

In Italia arriverà sull’app IO, che i cittadini conoscono bene anche per il Bonus Vacanze e il CashBack di Stato.