I nuovi sconti Expert lanciati con l’ultimo volantino, promettono un risparmio quasi senza precedenti per ogni utente che avrà la possibilità di recarsi personalmente in negozio, senza però essere costretto a sottostare a limitazioni regionali o territoriali.

Gli acquisti, come al solito, potranno essere effettuati anche online con il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, ma prevedono la garanzia legale della durata di 24 mesi, come anche la versione no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile. Coloro che vorranno invece richiedere il Tasso Zero, dovranno sempre spendere più di 199 euro.

Expert: le occasioni raggiungono livelli mai visti

Le offerte del volantino expert riservano piacevoli sorprese a tutti gli utenti che sceglieranno di recarsi in negozio, sono infatti disponibili i migliori prodotti in circolazione, al giusto prezzo finale di vendita. Tra questi annoveriamo sicuramente il Samsung Galaxy S21, un top di gamma a tutti gli effetti, in commercio nel periodo corrente alla modica cifra di 729 euro, nella variante no brand; il risparmio potrà essere ugualmente interessante sull’acquisto dell’ultimo iPhone 12, in questo caso in vendita a 799 euro.

Rientrano nella fascia medio-alta della telefonia mobile, segnaliamo la presenza di modelli altrettanto interessanti, quali sono Xiaomi Mi 11i, xiaomi redmi Note 9, Samsung Galaxy a32, Oppo A54 o similari. Se volete conoscere da vicino ogni singola occasione del volantino expert, si raccomanda la visione delle pagine che potete trovare elencate in maniera dettagliata nel nostro articolo.