Euronics vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di presentare una campagna promozionale di tutto rispetto, condita con prezzi sempre più bassi e convenienti, a disposizione della maggior parte di noi.

A dispetto di quanto visto ed osservato in passato, in questo caso gli acquisti non saranno limitati e specifiche aree del territorio, ma risultano essere effettuabili in ogni negozio in Italia (non però sul sito ufficiale dell’azienda), fino al 16 giugno. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema.

Euronics: correte subito in negozio, i prezzi sono bassi

I prezzi sono bassissimi direttamente da Euronics, in questi giorni gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su un Samsung Galaxy S21+ di ultima generazione, nella variante con 128GB di memoria interna, in vendita alla cifra finale di soli 799 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte leggermente più economiche, quali possono essere Xiaomi Mi 11i, il cui prezzo si aggira oggi attorno ai 695 euro, passando anche per il bellissimo Oppo Find X3 Neo, a 699 euro, oppure il più datato Galaxy S20FE, in questo caso raggiungibile con un esborso finale di 449 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Euronics discusso all’interno del nostro articolo, vi rimandiamo subito alle pagine che per voi abbiamo deciso di integrare nello stesso, troverete i migliori sconti in circolazione, scoprendo anche tantissime occasioni da non perdere.