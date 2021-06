Si sta per aprire una fase del tutto nuova per la Serie A e contestualmente anche per la televisione italiana. Come noto, a partire dalla prossima stagione (con prime partite ad Agosto) DAZN avrà l’esclusiva assoluta del massimo campionato di calcio. La tv streaming trasmetterà tutti i match di Serie A, di cui solo tre in esclusiva condivisa con Sky.

DAZN, come cambiano i prezzi da Luglio

Per ottenere la Serie A in esclusiva DAZN ha previsto un investimento triennale pari ad 840 milioni di euro. Anche per questa ragione e per valorizzare il nuovo pacchetto calcio, la tv streaming ha optato per un aumento dei costi mensili dei clienti.

L’aumento dei prezzi di DAZN è da poco ufficiale. A partire da luglio, un mese di sottoscrizione alla tv streaming costerà 29,99 euro. Alcuni vecchi clienti, così come tutti i nuovi abbonati, potranno beneficiare di due mesi gratis (Luglio e Agosto) e di un costo scontato di 19,99 euro per il primo anno.

Rispetto alle attese è stata confermata anche un’opzione molto importante per gli utenti. DAZN concede ancora la possibilità di guardare in contemporanea due eventi su due dispositivi diversi. Ogni profilo, in linea generale, potrà associare sino a sei dispositivi per la visione degli eventi. I dispositivi compatibili restano i soli: smartphone, tablet, pc, console per videogiochi, smart tv.

Come previsto, DAZN proporrà anche delle offerte in partnership con TIM. La tv streaming ed il gestore italiano metteranno a disposizione degli utenti pacchetti all inclusive con gli eventi sportivi in streaming e la connessione in Fibra ottica.