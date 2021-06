CoopVoce batte i gestori virtuali: ecco le promo EVOLUTION in esclusiva

Tra tutti i gestori tipici del panorama della telefonia mobile italiana, ce ne sono alcuni che sistematicamente rubano la scena a tutti. Tra questi uno dei più interessanti al momento risulta senza ombra di dubbio CoopVoce, realtà ormai ben affermata da qualche tempo. Se in passato gli utenti non nutrivano fiducia in questo provider, oggi lo scenario è decisamente cambiato. Tra tutti i gestori virtuali, CoopVoce si mostra egemone e ben piazzata all’interno delle compagnie telefoniche mobili.

Il passo decisivo è stato compiuto grazie al cambio di strategia, la quale prima non puntava su molti contenuti ma soprattutto sul prezzo. Oggi le due qualità sono state prese in carico in maniera molto più seria rispetto al passato, con tanti contenuti a disposizione del pubblico ma soprattutto con prezzi molto vantaggiosi. A dimostrarlo sono le tre offerte disponibili sul sito ufficiale per pochi euro mensili che rispondono al nome di Evolution.

CoopVoce: le tre offerte dello scorso mese sono ancora disponibili

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS