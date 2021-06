Le nuove offerte di Coop e Ipecoop non smettono mai di stupire, gli utenti sono ben felici di avere la possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, riuscendo anche a spendere molto meno di quanto previsto dal listino.

Il risparmio è alla portata di tutti, per raggiungerlo basterà infatti recarsi personalmente in negozio e completare l’acquisto di ciò che più si desidera. Tutti i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre nelle stesse location in cui sono stati completati gli acquisti; gli stessi sono inoltre distribuiti nella variante no brand, ovvero con aggiornamenti standard rilasciai dai produttori stessi, non dagli operatori telefonici.

Se volete essere aggiornati in merito alle offerte Amazon, ricevendole gratis sul vostro smartphone, dovete ricorrere all’iscrizione a questo canale Telegram.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte non finiscono mai di stupire

Spendere poco con Coop e Ipercoop è davvero molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, gli smartphone più interessanti tra quelli in promozione rientrano tra Apple iPhone SE 2020, in vendita a 439 euro, passando poi per Xiaomi Mi 11 Lite e Oppo A94, con prezzi che partono da 299 euro, sino ad arrivare ai 349 euro previsti per quest’ultimo.

Nel caso in cui vi sentiste pronti a spendere cifre particolarmente elevate, allora dovrete puntare subito sul Motorola Razr, un top di gamma a tutto tondo, con display flessibile, in vendita nel periodo a poco meno di 1000 euro.

Le altre promozioni del volantino Coop e Ipercoop sono raccolte per voi nelle pagine che potete trovare qui sotto.