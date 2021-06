Gli sconti attivati da Comet nel volantino corrente appaiono quasi essere impossibili da battere, rappresentano un buonissimo punto di partenza per tutti gli utenti che si ritengono pronti ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, ma che allo stesso tempo non vogliono spendere cifre particolarmente elevate.

Il risparmio è cosa rara nell’ultimo periodo, ma da Comet risulta davvero possibile pensare di spendere il minimo indispensabile, riuscendo ugualmente ad accedere agli smartphone maggiormente desiderati. Gli acquisti potranno essere completati sia online che in negozio, ricordando che la spedizione presso il domicilio è sempre gratuita, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. Coloro che invece vorranno richiedere una rateizzazione, potranno fare affidamento sul Tasso Zero, ma anche in questo caso si dovrà effettuare un ordine del valore maggiore di 199 euro.

Comet da sogno: quali sono i migliori sconti

All’interno del volantino Comet scoviamo la presenza di alcune delle migliori occasioni degli ultimi mesi, anche legate a modelli molto costosi, se non di fascia alta. Osservando da vicino il segmento della telefonia mobile, ad esempio, ecco arrivare tutti gli ultimi Samsung Galaxy, quali sono Galaxy S20FE, Galaxy S21, Galaxy S21+ o anche Galaxy S21 Ultra, i cui prezzi partiranno da un minimo di 449 euro, sino ad un massimo di 1129 euro.

Volendo invece rientrare in fasce leggermente più economiche, l’occhio cade direttamente sui prodotti in vendita a meno di 500 euro, tra questi spiccano Xiaomi Redmi Note 9 e 9T, Xiaomi Mi 11 Lite 5G e 4G, Samsung Galaxy A32 o Oppo A94.