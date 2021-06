Le occasioni da Carrefour non finiscono davvero mai di stupire, fino al 16 giugno è disponibile una campagna promozionale unica nel proprio genere, grazie alla quale sarà possibile raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti attualmente in circolazione, al giusto prezzo finale di vendita.

La spesa è ridotta ai minimi termini, ma per approfittarne al 100% sarete costretti a recarvi personalmente in negozio, solo in tal caso potrete risparmiare molto di più rispetto al listino originario. Scorrendo le pagine del volantino, ad esempio, scopriamo la possibilità di ricevere il 50% di sconto sull’acquisto combinato di Oppo A72 e Amazfit Bip Lite, riuscendo a spendere complessivamente soli 159 euro, al posto del listino di 318 euro.

Carrefour: occhio agli sconti, sono da pazzi

Gli sconti attivati da Carrefour rientrano comunque in una buonissima fascia di prezzo, basti pensare infatti che sarà possibile mettere le mani su Oppo A54, Samsung Galaxy A02s, Alcatel 1SE o Xiaomi Redmi Note 10, per capire che non risulteranno essere disponibili i top di gamma, ma tutti i prodotti maggiormente richiesti dagli utenti che sono alla ricerca del massimo, con il minimo sforzo.

Molto interessante è anche la possibilità di ricevere la carta regalo Netflix, del valore effettivo di 25 euro, nel momento in cui si deciderà di acquistare un televisore tra quelli contrassegnati all’interno del volantino stesso. Per ogni altra informazione in merito aprite subito le pagine che trovate nell’articolo, e scoprite i singoli prezzi pensati per voi.