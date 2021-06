Occhi aperti per gli italiani che hanno un conto corrente aperto presso uno dei principali istituti bancari italiani. Le truffe per le banche italiane sono sempre più frequenti e i tentativi di phishing che coinvolgono gli utenti BNL, Unicredit e Intesa Sanpaolo possono provocare una serie di importanti danni.

Banche, i tentativi di phishing che coinvolgono BNL, Unicredit, Intesa

Le truffe nella maggior parte dei casi arrivano attraverso le mail e gli SMS fasulli. Fingendosi emissari degli istituti di credito, i malintenzionati inviano agli utenti comunicazioni aventi come oggetto chiusure del conto corrente o anche pagamenti non realmente effettuati. L’obiettivo dei cybercriminali è quello di spingere gli utenti a cliccare su un link in calce alla comunicazione.

In alcuni casi, i malintenzionati attraverso i codici link cercano di accedere alle informazioni riservate dei clienti BNL, Unicredit, Intesa. Queste informazioni saranno utilizzate come dati da rivendere a call center o ad altri istituti pubblicitari.

Una seconda ipotesi potrebbe essere quella dei servizi a pagamento. Attraverso questi link, i truffatori riescono anche ad attivare alcuni servizi a pagamento sui profili tariffari di TIM, Vodafone e WindTre. Già molti italiani, in tal senso, hanno perso il loro credito residuo proprio a causa di tali episodi di phishing.

La seconda eventualità è quella relativa ai risparmi. Gli SMS truffa e le mail fake sono strategici anche per entrare in possesso delle credenziali home banking delle vittime. In tale circostanza, il rischio di perdere il proprio credito sui diversi conti corrente è molto alto.