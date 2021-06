Ogni volta che Google rilascia una nuova versione di Android, puoi contare su notifiche e impostazioni ridisegnate, e lo stesso vale per Android 12. L’ultima iterazione del software pre-release, Beta 2, modifica ulteriormente entrambi questi aspetti del sistema operativo. Tuttavia c’è un dettaglio che é necessario approfondire: le statistiche della batteria nelle impostazioni di sistema.

Queste statistiche ora ti consentono di visualizzare quali app hanno utilizzato la maggior parte della batteria in un dato intervallo nel giorno passato. Come Mishaal Rahman di XDA ha condiviso su Twitter, le statistiche della batteria sembrano leggermente diverse nella Beta 2 rispetto alla Beta 1 e alle precedenti versioni di Android.

Android 12 beta 2, il software è il piú scaricato di sempre

Il grafico che rappresentava l’esaurimento della batteria lascia il posto a un diagramma a barre interattivo, suddiviso in intervalli di due ore. Sfortunatamente, il tempo di attivazione dello schermo rimane nascosto in questa versione beta, proprio come nella prima. Sembra che il nuovo diagramma sia limitato ai dispositivi Pixel più recenti. Google ha sempre cambiato lo stato della batteria ogni volta che ha reso pubblica una nuova versione del suo sistema operativo mobile.

Android 12 è il primo a ridurre completamente l’enfasi sui singoli cicli di ricarica per le statistiche della batteria, mostrando invece agli utenti come hanno interagito con il device nelle ultime 24 ore. Nel frattempo, la beta di Android 12 è “di gran lunga la nostra beta più scaricata/installata di sempre”, afferma Dave Burke, VP of Engineering per Android. Sfortunatamente, non fornisce numeri concreti, quindi non é possibile confrontarlo con le beta precedenti.