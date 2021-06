Le offerte All Inclusive di WindTre sono rivolte a tutti i nuovi clienti che, tramite le varie opzioni proposte dal gestore, hanno la possibilità di attivare la tariffa più adeguata alle proprie esigenze.

I clienti che necessitano di una quantità illimitata di Giga di traffico dati possono optare per le opzioni Unlimited con Easy Pay o Unlimited Special. I clienti che, invece, desiderano comunque ricevere dei contenuti abbondanti ma una quantità inferiore di Giga hanno a disposizione la WindTre All Inclusive XLarge, la All Inclusive Large e la All Inclusive Medium.

WindTre All Inclusive: ecco le offerte per i nuovi clienti!

L’offerta WindTre Unlimited con Easy Pay è disponibile per tutti i nuovi clienti del gestore, i quali andando incontro a una spesa di 29,99 euro al mese possono ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

L’offerta WindTre Unlimited Special, invece, è rivolta ai nuovi clienti con attiva una rete fissa WindTre. A soli 9,99 euro al mese, la tariffa permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

Le tariffe All Inclusive possono essere richieste indistintamente da tutti gli interessati ad acquistare una SIM. Non sarà necessario trasferire il numero da determinati operatori né possedere una rete fissa.

Le opzioni disponibili sono: