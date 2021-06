Sembra che stia per arrivare un’altra rivoluzione per quanto riguarda la ormai estremamente nota app di messaggistica istantanea WhatsApp. Infatti, pare sia stato proprio Mark Zuckerberg in persona a confermare il tutto, il quale in un’intervista a WABetaInfo – noto portale che riporta tutte le notizie sull’app – ci ha tenuto a far sapere che entro la fine dell’estate avremo modo di usare su quattro dispositivi differenti il nostro account. Inizialmente, l’aggiornamento sarà in beta, dopo definitivo.

Non sembra finire qui però, anche perché ci sono altre due novità interessanti in arrivo: Disappearing Mode e View Once. La prima servirà per eliminare i messaggi sia ricevuti che inviati in un arco di tempo che va dalle 24 ore ai 7 giorni. Mentre la seconda sarà utile dopo che avremo visualizzato i contenuti multimediali in una chat, i quali andranno a scomparire in maniera automatica.

WhatsApp ha ufficialmente cominciato la rivoluzione

Come ci ha tenuto spesso a confermare Mark Zuckerberg, il supporto multi dispositivo non andrà in nessun modo a mettere le mani sulla crittografia end-to-end, che in questo momento si prodiga alla protezione dei messaggi tra due dispositivi che stanno comunicando tra di loro, tramite una chiave composta da una parte comune e una univoca, che è presente sia sul nostro device sia su quello che riceve.

Di fatto, il suddetto ha anche spiegato che: “ è stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi configurati, anche quando la batteria del telefono si scarica, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di lanciare l’aggiornamento”.

WhatsApp non farà passare molto tempo prima di aggiornarsi, e questo perché Telegram, suo concorrente di punta, ha messo questo tipo di funzionalità al servizio degli utenti già da diverso tempo. Oltre a questa, in più, c’è anche un’altra funzione messa a disposizione degli utenti, ossia quella dei messaggi che si autodistruggono e la possibilità di velocizzare i messaggi.