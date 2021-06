WhatsApp: messaggi eliminati prima di leggerli? Nasce l'app per recuperarli

Basta davvero poco per avere a disposizione le migliori applicazioni, le quali sono conosciute anche da coloro che non bazzicano nel mondo mobile. WhatsApp è una di queste e durante gli ultimi anni ha subito una ulteriore metamorfosi che è stata in grado di migliorare ancor di più un qualcosa di apparentemente perfetto.

Stiamo infatti parlando di tantissimi aggiornamenti che hanno contribuito a battere la concorrenza, oltre che a soddisfare gli utenti. Più funzionalità sono state introdotte col tempo migliorando WhatsApp sotto ogni punto di vista, lasciando spesso gli utenti sbigottiti. Una delle funzionalità più interessanti è quella che consente a tutti di eliminare un messaggio prima ancora che il destinatario lo legga. Spesso in questo modo è stato possibile evitare scambi di persona o magari rimangiarsi le parole. Chiaramente le persone cercano un metodo per recuperare quei messaggi che trovano eliminati nella chat, e a quanto pare finalmente ce ne sarebbe uno utile.

WhatsApp: con il nuovo trucco è possibile recuperare i messaggi eliminati dalla chat

Ciò che gli utenti ignorano spesso è il web, il quale rappresenta una risorsa incredibile anche per le applicazioni più famose. Ci sono infatti degli applicativi di terze parti che talvolta possono permettere a tutti di avere una soluzione ad alcune problematiche.

Esiste infatti ormai da tempo l’applicazione che prende il nome di WAMR, la quale offre l’opportunità di recuperare i messaggi eliminati appositamente dalla chat di WhatsApp. Basta scaricare l’app dal web e lasciarla attiva in background affinché immagazzini le notifiche e il relativo contenuto.