WhatsApp, Facebook e Instagram sono in down. L’impossibilità di aggiornare il feed e visualizzare le chat in arrivo sta colpendo tutte e tre le app dell’universo Zuckerberg. Sono numerosissimi gli utenti che stanno segnalando problemi di connessione, e non riescono a inviare o ricevere messaggi da diversi minuti.

Picco di segnalazioni anche sul sito Downdetector, dedicato proprio alla rilevazione di questo genere di problemi e utile in questi casi per capire se il problema riguardi la propria connessione o è generalizzato, interessando più aree del Paese.

Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger down: ecco quali problemi stanno riscontrando gli utenti

All’inizio si pensa sempre possa trattarsi di un problema di connessione. Consultando però i browser e altre pagine web, nonché aprendo altre app, si può subito riscontrare che la criticità non tocca gli altri software. I server interessati sono dunque quelli relativi al macrocosmo di Facebook Inc., la società con sede a Menlo Park che negli ultimi anni ha acquisito sempre più potere e influenza comprando altri famosi social network come Instagram e WhatsApp.

Non è la prima volta che le app di WhatsApp, Facebook e Instagram (e anche Messenger) dimostrano delle problematiche nel funzionamento. Talvolta durano qualche minuto, altre volte invece possono arrivare a persistere per diverse ore.

Al momento Facebook non sembra aver preso in carico la problematica, che sembra star interessando prevalentemente le aree urbane a maggior densità abitativa. Si spera che le difficoltà di connessione si risolvano il prima possibile per permettere agli utenti di fruire regolarmente dei servizi offerti dalle quattro applicazioni.