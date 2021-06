Una serie di novità attende gli utenti di TIM che desiderano attivare un piano per la Fibra ottica. Ancora una volta, infatti, l’operatore italiano mette a disposizione di tutti i suoi clienti il famoso bonus internet.

Gli abbonati che vogliono accedere ad una tariffa per la telefonia fissa potranno ricevere un bonus dal valore di 500 euro. Lo sconto sarà garantito agli utenti che presenteranno il loro certificato ISEE con una certificazione uguale o inferiore al valore di 20mila euro.

TIM, confermato anche in estate il super bonus di 500 euro per la Fibra

Anche in questo mese di Giugno TIM conferma la sua politica speculare a quella di WindTre e Vodafone. I clienti dell’operatore italiano potranno quindi accedere ad una doppia riduzione canale per il bonus internet. Una prima frazione dello sconto sarà destinata alla parte della tariffa con la Fibra ottica, una seconda parte sarà strategica per l’acquisto di un tablet a costo ribassato.

La promozione per la Fibra ottica di TIM, con lo sconto per il bonus internet già applicato, avrà un valore di 19,90 euro. I clienti che scelgono questa particolare tariffa avranno un pacchetto di consumi senza limiti con la navigazione di rete con le velocità della Fibra ottica che si aggiunge alle telefonate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili.

Il tablet messo a disposizione da TIM con questa iniziativa è invece il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Questo dispositivo, in associazione alla tariffa Fibra ottica, potrà essere acquistato al costo di 29,99 euro invece di 329,99 euro.