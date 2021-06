Telegram e il nuovo update che affossa WhatsApp con le sua novità

I passi avanti fatti da Telegram hanno portato finalmente a un grande successo, molto di più di quanto era stato fino a prima dell’inizio di quest’anno. Il colosso della messaggistica sta infatti riducendo la distanza con WhatsApp, anche se restano ancora svariati milioni di utenti a dividere le due superpotenze.

Ora come ora però ci sono tantissimi motivi per scegliere Telegram, uno dei quali sta nelle funzionalità. Tra queste una delle più apprezzate e quella dei canali, i quali possono offrire anche soluzioni interessanti dal punto di vista Amazon, proprio come il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare. Nel frattempo è arrivato un nuovo aggiornamento che sta migliorando di molto l’esperienza di tantissimi utenti.

Telegram: questo è il contenuto del nuovo aggiornamento arrivato settimane fa

Pagamenti 2.0

• Vendi beni e servizi reali in qualsiasi gruppo, canale o bot – Telegram non applica commissioni.

• Paga beni e servizi direttamente utilizzando uno degli 8 fornitori di pagamento integrati – Telegram non raccoglie le tue informazioni di pagamento.

• Scopri come funziona questo processo nel nostro @TestStore.

Chat vocali programmate

• Programma le chat vocali per informare i partecipanti in anticipo.

• Visualizza un conto alla rovescia per la chat vocale e ricevi una notifica quando inizia.

Mini profili nelle chat vocali

• Sfoglia le foto profilo a grandezza naturale e le bio direttamente nell’elenco dei partecipanti.

• Aggiorna la tuo foto profilo e la bio dalla finestra della chat vocale.

Nuove versioni web

• Prova due nuove e complete app web di Telegram – entrambe supportano gli sticker animati, la modalità scura, le cartelle chat e altro ancora.

Lettore multimediale migliorato

• Pizzica i media in una chat per ingrandirli subito, senza doverli toccare per aprirli.

• Avanza e riavvolgi velocemente nei video tenendo premuti i pulsanti +/- 15s.