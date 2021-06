L’operatore virtuale di PostePay, ovvero PosteMobile, ha aggiornato in queste ore la data di scadenza dell’offerta Casa Web, composta da modem Wi-Fi con connessione illimitata e adesso disponibile fino al 23 Giugno 2021, salvo cambiamenti.

Dopo essere stata prorogata fino allo scorso 9 Giugno 2021, l’offerta continua dunque ad essere attivabile per altre due settimane, sia online che tramite contatto telefonico. scopriamo insieme maggiori dettagli.

PosteMobile: modem Wi-Fi trasportabile fino al 23 Giugno 2021

Nello specifico, con PosteMobile Casa Web si ottiene connessione internet illimitata e un modem Wi-Fi trasportabile, oltre a un servizio di assistenza clienti dedicato al numero 160, il tutto al prezzo scontato di 20,90 euro al mese anziché 26,90 euro mensili. All’interno del modem Wi-Fi è presente una SIM dati che permette al cliente di usufruire del servizio internet, erogato su rete radiomobile.

PosteMobile è un operatore di telefonia mobile virtuale (Full MVNO) di proprietà di PostePay che attualmente opera su rete WindTre fino in 4G+ per le nuove SIM “Full”, con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Nel caso non ci fosse copertura è possibile navigare su rete 4G, con fino a 150 Mbps, oppure in 3G fino a 42 Mbps. Si ricorda che l’operatore ritornerà alla rete di Vodafone, ma PostePay non ha ancora comunicato alcuna data ufficiale riguardante il passaggio.

I corrispettivi dell’offerta sono fatturati a intervalli bimestrali tramite conto telefonico e possono essere addebitati su conto corrente o su bollettino postale. L’imposta di bollo è pari a 16 euro ed è rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro ciascuna. Per quanto riguarda il contributo di attivazione, è richiesto un costo di 29 euro una tantum, che viene addebitato nella fattura del mese successivo a quello di attivazione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.