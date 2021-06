A partire dalla metà dello scorso anno OnePlus si è tuffata ufficialmente nel settore di mercato relativo ai modelli di gamma media con la sua serie OnePlus Nord.

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che in questo 2021 il produttore cinese voglia concentrarsi particolarmente in questo segmento del mercato. Sono infatti trapelate online alcune informazioni che riguardano OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2: ecco prezzo e specifiche tecniche

Dopo aver conosciuto praticamente sotto tutti i punti di vista OnePlus Nord CE 5G, il nuovo medio gamma con processore Snapdragon 750G che arriverà ufficialmente il 10 giugno, sono trapelate online importanti informazioni che riguardano quello che arriverà sul mercato come OnePlus Nord 2.

Quest’ultimo dovrebbe montare un display da 6,43″ full HD+ AMOLED con refresh rate a 90 Hz, processore MediaTek Dimensity 1200 con 8/12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore dovrebbe essere formata da 3 sensori rispettivamente da 50 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel, mentre quella anteriore da un sensore di 32 megapixel. Concludono la scheda tecnica, batteria da 4.500 mAh, sensore d’impronte integrato nel display e supporto alla rete 5G.

Stando a quanto riferito da 91Mobiles, OnePlus Nord 2 potrebbe debuttare nel mercato indiano a partire dall’equivalente di circa 250 euro, molto in linea con il prezzo atteso per OnePlus Nord CE 5G. Mentre siamo sicuri che quest’ultimo arriverà anche in Italia, per OnePlus Nord 2 non siamo certi del suo arrivo dalle nostre parti, anche per via delle similitudini con Nord CE 5G. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.