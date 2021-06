Netflix non conosce una pausa di programmazione estiva, ma anzi proprio nel corso dei mesi più caldi garantisce a tutti i suoi clienti una serie di interessanti esclusive. Gli abbonati che hanno già una sottoscrizione attiva con la tv streaming potranno gustarsi titoli come Lucifer, Elite o Il divino codino, film sulla vita di Roberto Baggio.

La programmazione televisiva di Netflix fa però da contraltare ad una battaglia che gli sviluppatori inizieranno proprio a breve: quella contro gli account condivisi.

Netflix contro gli utenti: scattano i controlli per gli account condivisi

Già nelle scorse giornate, tanti abbonati di Netflix hanno riscontrato problemi durante le fasi del login, con questo messaggio in primo piano: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica”

Il messaggio di errore viene inviato da Netflix a tutti quegli utenti sospetti di aver condiviso il loro profilo con altre persone, esterne al proprio nucleo familiare. Al tempo stesso, in unione a questo messaggio scatta anche la parziale limitazione dell’account. Per trovare profili che utilizzano la consolidata tecnica degli account condivisi, nel corso delle prossime settimane i controlli di Netflix aumenteranno in numero.

In base alle norme della tv streaming, non è possibile condividere il proprio account con persone (siano esse amici, parenti o sconosciuti) esterne al proprio nucleo familiare. Nonostante ciò oltre il 30% degli abbonati di Netflix sceglie di condividere il proprio profilo anche al di fuori del contesto domestico.