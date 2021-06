Nel momento in cui ci sono delle monete rare di oggi che arrivano a valere davvero tantissimi soldi, è automatico pensare che quelle del passato abbiano senza ombra di dubbio una valutazione ben più ampia, soprattutto se parliamo di quelle molto vecchie. Oggi non andremo a parlare dei centesimi di euro rari o delle vecchie Lire antiche, ma di un altro tipo di moneta.

Di fatti, il salto temporale che andremo a fare sarà ben più ampio, e andremo a fare riferimento ad una data che abbiamo studiato sicuramente sui libri di storia, ossia il 15 avanti Cristo. Si parla di un lasso di tempo molto ampio, e pare che in quel periodo circolassero delle monete dei romani imperiali le quali, attualmente, possono valere veramente una cifra pazzesca.

Monete rare: questa moneta romana vale più di un milione di euro

È difficile che ve ne ritroviate una a casa all’improvviso, tant’è che se non siete proprietari di un museo la situazione è davvero complicata. Al contempo, non è neanche una cosa impossibile al 100% che voi non possiate scovare questa moneta. Infatti, ci sono state moltissime volte in cui sono stati ritrovati in maniera del tutto casuale delle monete di questo tipo, ma la possibilità che le troviate è ugualmente molto bassa.

Appurato ciò, una delle monete che appartiene a questa categoria elitaria è sicuramente il medaglione aureo di Massenzio, e pare che ne sono presenti solo ed esclusivamente due esemplari. Come riportato anche da moneterare.net, una di queste è stata venduta ad un’asta a quasi un milione e mezzo. Precisamente, a 1.407.550 dollari.