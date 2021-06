Gli sconti disponibili da MediaWorld potranno davvero lasciarvi a bocca aperta, il risparmio pare esser quasi senza precedenti sulla maggior parte dei prodotti che effettivamente risultano essere disponibili, anche appartenenti alla fascia alta della telefonia mobile.

Spendere poco è più facile del previsto, data la possibilità di accedere ai medesimi prezzi recandosi personalmente nei punti vendita in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda, senza vincoli particolari. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra o dalla merce aggiunta al carrello.

Non perdetevi le nuovissime offerte Amazon e tutte le migliori offerte del periodo, iscrivendovi quanto prima al nostro canale Telegram dedicato.

Mediaworld: queste sono le offerte più interessanti

Le tantissime offerte del volantino MediaWorld, come anticipato, partono dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, qui possiamo infatti troviamo i migliori smartphone in circolazione, in vendita a prezzi leggermente ribassati rispetto ai listini originari. Più precisamente sarà possibile mettere le mani su iPhone 12 Mini, Oppo Find X3 Pro, iPhone 12 Pro Max, Xiaomi Mi 11i, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e iPhone 12 Pro.

Restando sempre entro la stessa tipologia di prodotti, si possono trovare anche buone occasioni entro i 500 euro di spesa, infatti sarà possibile acquistare TCL 20 5G, TCL 10SE, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 o Xiaomi Mi 11 Lite 5G, tutti nella variante completamente sbrandizzata.

Per maggiori informazioni in merito al volantino MediaWorld descritto nel nostro articolo, raccomandiamo caldamente di aprire le pagine che potete trovare elencate poco sotto.