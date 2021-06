Come sicuramente i fan più accaniti sapranno, la quinta stagione di Lucifer è giunta definitivamente al termine, ma comunque possiamo ancora gustarci dei momenti in compagnia del cast con dei blooper davvero esilaranti.

La quinta stagione di Lucifer è stata davvero intensa, e ora che siamo giunti alla fine, la serie della casa DC trasmessa sulla piattaforma Netflix, dovremo aspettare ancora del tempo prima di poter vedere nuovamente cast e personaggi sullo schermo per quella sarà sicuramente la sesta e ultima stagione della serie TV. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer: i divertentissimi blooper che hanno fatto divertire tutti

Tuttavia, ora c’è comunque un modo per continuare a farci delle grasse e sane risate con i protagonisti della fiction, e possiamo farlo grazie ai blooper della quinta stagione, dove succede veramente qualsiasi cosa. Abbiamo avuto modo di vedere in questo video balli fatti con maracas, baci tra le varie co-star e allusioni sexy. Insomma, pare che sul set di Lucifer si siano davvero divertiti tutti quanti.

In più, sono stati tanti i sentimenti alquanto contrastanti che ci ha fatto provare quest’ultima stagione andata in onda, sapendo anche che i momenti belli che abbiamo visto potrebbero non durare ancora per molto. Questi momenti divertenti, probabilmente, ci hanno fatto preparare a quello che sarà la prossima stagione.

La quinta stagione di Lucifer ci ha riservato davvero tante sorprese. Per le prossime notizie continuateci a seguire sul nostro sito tecnoandroid.it, per altre notizie che abbiamo già scritto a riguardo, potete andare qui.