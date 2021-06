L’attesa per gli appassionati de La casa di carta sta finalmente per concludersi. Nel corso delle precedenti settimane, Netflix ha ufficializzato la prevista uscita dei nuovi episodi – che saranno anche gli ultimi – della serie tv spagnola apprezzata in ogni angolo del mondo.

La casa di carta, finalmente arriva l’annuncio tanto atteso di Netflix

Come plausibile, considerata l’emergenza sanitaria, anche La casa di carta ha subito una serie di ritardi legati soprattutto ai rigidi protocolli per le riprese e per le attività di produzione.

A schiarire il panorama è arrivato però l’annuncio di Netflix. A metà maggio, infatti, la tv streaming ha ufficializzato la fine delle riprese per la quinta stagione de La casa di carta. Sui canali social di Netflix – sia Facebook che Instagram – è stata segnalata la data in cui si sono conclusi ufficialmente i lavori sui set.

Già nelle precedenti settimane, Netflix aveva dato a tutti gli appassionati notizie confortanti circa l’uscita de La casa di carta. In primavera, ad esempio, era stata pubblicata sempre attraverso i social una locandina promozionale della serie tv, con l’emblematica data del 2021.

L’unica certezza ad oggi su La casa di carta è data proprio dalla sua uscita nel corso dell’anno. In base alle indiscrezioni, gli episodi della quinta stagione potrebbero arrivare sugli schermi entro il prossimo Settembre 2021. Non è da esclude però un possibile ritardo, dovuto alle fasi di post produzione.

Nell’attesa, gli appassionati di Netflix possono godersi altri appuntamenti e titolo in arrivo sulla piattaforma, come ad esempio la quinta stagione di Lucifer.