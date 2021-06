Iliad: nuova promo da 120GB, sarà disponibile a tempo limitato

Il gestore da battere in questo momento è senza ombra di dubbio Iliad, quell’azienda che tutti credevano potesse scomparire prima ancora di nascere. In realtà il fermento era già tanto durante i giorni in cui fu annunciato il suo arrivo nella nostra nazione, la quale accoglie già da tempo numerosi gestori mobili.

Da quel momento sono cambiate tantissime cose, soprattutto perché Iliad ha imposto il proprio ritmo. Promozioni con contenuti altissimi ma soprattutto con prezzi molto più convenienti rispetto alla norma, costringendo tutti a comportarsi di conseguenza. Anche le aziende che tempo addietro erano poco inclini a ribassare i prezzi, oggi si dimostrano all’altezza. La concorrenza dunque è davvero tanta per il noto gestore proveniente dalla Francia, il quale però riesce a stare sempre davanti. Le ultime due offerte lo dimostrano ulteriormente visto che alzano ancor di più l’asticella.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono due offerte da 120 e 80 giga con tutto incluso

Quando tutto sembrava ormai stabile, senza alcun tipo di cambiamento all’orizzonte, Iliad ha inflitto un duro colpo alla concorrenza. Sono nate infatti due nuove offerte ora disponibili sul sito ufficiale che mostrano l’essenza del noto provider.

Si tratta della Flash 120 e della Giga 80, due soluzioni molto simili tra loro per quanto riguarda i contenuti con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il cambiamento c’è quando si tratta dei giga: la prima offre 120 giga in 5G per navigare sul web mentre la seconda si ferma a 80 in 4G.

I prezzi sono rispettivamente di 9,99 € al mese e 7,99 € al mese, entrambi per sempre e per tutti.