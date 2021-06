Parte oggi ufficialmente su AppGallery una nuova campagna da parte di Huawei dedicata agli Europei di calcio che iniziano oggi. Tutti gli utenti che faranno l’accesso sulla pagina dedicata all’interno di AppGallery avranno l’opportunità scegliere di scaricare diverse app legate al mondo del calcio (news, streaming, giochi).

Ogni download effettuato consentirà di partecipare ad un mini-gioco con in palio molti premi. Ci saranno tanti dispositivi Huawei ma anche molto altro (Watch Fit, Band 4, Sconti su Huawei Store e buoni per noleggiare gratuitamente un film su Huwei Video). Gli utenti avranno anche l’occasione di avere una maglia e il pallone ufficiali della nazionale Italiana. La campagna parte ufficialmente da oggi fino all’11 luglio.

Una della app il cui download da diritto a partecipare al lucky draw è “Tutto il calcio”, app attualmente presente anche su Watch 3.

HUAWEI AppGallery: la grande crescita continua

HUAWEI AppGallery continua a crescere in maniera esponenziale contenendo sempre più contenuti al suo interno.

Il market è ora disponibile in più di 170 paesi e regioni, contando oggi 120.000 app integrate in HMS Core, oltre 12.000 app rilasciate solo in Italia, 2,3 milioni di sviluppatori registrati, 384,4 miliardi di download nel mondo solo nel 2020, con un pubblico globale di 530 milioni di utenti attivi mensilmente e oltre 42 milioni solo in Europa. L’offerta di applicazioni disponibili ha seguito uno sviluppo parallelamente globale e locale per portare le app più rilevanti agli utenti di tutti i Paesi.

HUAWEI AppGallery offre un’ampia varietà di app suddivise in 18 categorie, tra cui app bancarie, di servizi, giochi, shopping, strumenti di navigazione e trasporto, notizie, social media e molto altro