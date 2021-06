Uno dei cambiamenti più interessanti in Android 12 è il nuovo sistema di temi dinamici Material You, che cambia i colori del sistema in modo che corrispondano allo sfondo. Alla fine, anche le app ne trarranno vantaggio, ma dovranno essere aggiornate per adattarlo e i primi segni di tale supporto stanno iniziando a comparire in Google Messaggi.

I ragazzi di XDA hanno notato il cambiamento in uno smontaggio di una versione che sta uscendo ora. Anche se probabilmente è ancora un lavoro in corso, il supporto è abbastanza lungo. I temi attuali cambiano sia il colore del pulsante di azione per l’avvio di messaggi/chat nella parte inferiore dello schermo, sia la barra di ricerca in alto e le etichette sotto di essa.

Google Messaggi ed altre app supportano giá la funzione

Google sta probabilmente lavorando sui temi di Material You per altre app prima di rilasciare la documentazione ufficiale, ma gli sviluppatori di terze parti hanno già iniziato a decodificare alcune delle modifiche. Almeno 15 app di Google, tra cui Keep, Drive, Maps, Chrome e Foto, stanno lavorando o supportano il tema delle icone in modo nascosto in questo momento, quindi probabilmente trarranno vantaggio dalle nuove modifiche anche in altri modi.

Android 12 e questo nuovo sistema di temi dinamici sembrano destinati a dare il via al più grande cambiamento al design delle app che abbiamo visto sulla piattaforma dal lancio di Material Design. Questi nuovi temi probabilmente si estenderanno anche ad altre parti dell’interfaccia utente del sistema, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli.