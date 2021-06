CoopVoce: tre offerte della linea EVOLUTION ancora disponibili

Il mondo dei gestori ormai è talmente pieno che risulterebbe davvero difficile sceglierne uno e non rimuginare per non averne scelto un altro. La verità è che ormai uno vale l’altro, o almeno ciò su cui si può pensare di scegliere diversamente sono i servizi che le aziende offrono.

A livellare ormai il coefficiente qualitativo delle offerte ci hanno pensato anche i gestori virtuali, ormai in voga come non mai. CoopVoce è uno di quelli più scelti in assoluto, visto che le recensioni risultano positive sotto tutti i punti di vista. Oltre ad offrire contenuti di altissimo livello rapportati a prezzi estremamente convenienti, gli utenti parlano anche di una grandissima affidabilità. Queste sono tutte peculiarità di un gestore che finalmente raccoglie i frutti avendo seminato tanto nei circa 15 anni di attività. Sul sito ufficiale ora sono disponibili tre offerte, quelle che anche il mese scorso hanno portato tanti utenti a CoopVoce.

CoopVoce: le promo EVO sono ancora disponibili con tanti giga e con prezzi shock

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS