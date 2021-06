Lo sconto attivato da Comet promette un risparmio praticamente mai visto prima, gli utenti sono felicissimi della nuova campagna promozionale dell’azienda, è ricca di occasioni e di prezzi sempre più bassi da poter cogliere al volo sotto ogni punto di vista.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, è disponibile anche direttamente online sul sito ufficiale, in questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, ma solo nel momento in ci si supereranno i 49 euro di spesa, senza però apporre limiti particolari alle categorie merceologiche effettivamente coinvolte. Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto da tutti gli utenti, ma al superamento dei 199 euro.

Comet: queste offerte sono da primato

Le offerte di Comet raccolgono i migliori prezzi in circolazione, infatti gli utenti potranno accedere ai top di gamma del periodo, risparmiando molto più del previsto. Tra i modelli più interessanti segnaliamo la presenza di Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 o anche Galaxy S21+, il gota della serie Galaxy del 2021, in vendita a prezzi oscillanti tra 449 e 1129 euro.

Le alternative sono molto più economiche e riguardano Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Galaxy A32, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 9 e Note 9T, per finire con tanti altri dispositivi della stessa fascia di prezzo. Il risparmio prosegue anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti ed importanti, per questo motivo dovete ricorrere immediatamente all’apertura delle seguenti pagine, scoprirete tutti i prezzi più bassi.