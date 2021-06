I nuovi sconti Carrefour potrebbero davvero farvi impazzire, mettendo sul piatto alcune proposte molto interessanti, arricchendo difatti le possibilità di acquisto per tutti coloro che vogliono accedere a prodotti di fascia alta, senza essere sempre costretti a spendere cifre troppo elevate.

Il volantino attuale, come al solito, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente presso i punti vendita di proprietà dell’azienda, in tal modo ricordiamo che non sarà possibile approfittarne sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Alla base della campagna troviamo una buonissima possibilità di risparmio, gli utenti potranno infatti aggiungere al proprio carrello la coppia Oppo A72 e Amazfit Bip Lite, pagandola complessivamente soli 159 euro, al posto dei canonici 318 euro previsti dal listino.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon del periodo.

Carrefour: gli sconti sono da capogiro

Al netto della promozione indicata poco sopra, segnaliamo la possibilità di ricevere una carta regalo Netflix, del valore effettivo di 25 euro, nel caso in cui sceglieste di acquistare un televisore tra quelli inclusi nel volantino. Puntando direttamente verso il mondo degli smartphone, invece, ecco arrivare alcune riduzioni interessanti per quanto riguarda la fascia media della telefonia mobile.

In particolare risulta essere possibile acquistare Alcatel 1SE, Samsung Galaxy A02s, Oppo A54 o anche Xiaomi Redmi Note 10, pagandoli cifre che non vanno oltre i 249 euro previsti per la variante no brand con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Tutte le altre proposte del volantino Carrefour sono disponibili per voi nel nostro articolo.