Android: otto titoli a pagamento sono ora gratis sul Play Store Google

Non ci sono limiti alla concorrenza tra i vari sistemi operativi che affollano il mondo mobile e non solo. Nel frattempo però sembra che Android abbia trovato la quadra giusta per stare costantemente al comando della classifica globale, battendo anche esperienze di livello altissimo è molto più longeve nel tempo.

Basti infatti pensare che il robottino verde è stato in grado di battere la concorrenza di Microsoft con il suo Windows, sistema operativo desktop ormai quasi alla sua 11ª edizione. I numeri sono nettamente dalla parte di Android, con oltre 2 miliardi di persone in giro per il mondo che usano la piattaforma almeno una volta al mese con oltre 3 miliardi di dispositivi attivi. Le ultime statistiche dunque consacrano il lavoro di Google che fa della versatilità la sua peculiarità principale. Il Play Store poi mette a nudo tutte le grandi qualità di Android, che offre agli utenti l’opportunità di avere qualsiasi tipo di applicazione o gioco sia gratis che a pagamento. Durante gli ultimi giorni poi sembra esserci in atto un ribasso dei prezzi o addirittura l’annullamento totale. Diversi titoli a pagamento sono diventati infatti gratis per un periodo limitato di tempo.

Android: queste sono le migliori applicazioni della settimana che passano ad essere gratis

La lista qui in basso mette a disposizione di tutti i titoli che saranno gratis per qualche giorno sul Play Store: