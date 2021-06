Inner Sloth ha rivelato una serie di aggiornamenti in arrivo su Among Us, tra cui nuovi ruoli, nuovi colori e una nuova mappa. In passato, abbiamo scoperto che Inner Sloth stava lavorando ad un sequel di Among Us con tutte le funzionalità delineate in una tabella di marcia. Questa tabella includeva una modalità di gioco ufficiale completamente nuova, Hide and Seek.

Mentre i giocatori piú furbi potrebbero ricreare questa modalità attraverso le modifica delle impostazioni della lobby, questa modalitá é un qualcosa di completamente nuovo per i giocatori. Le lobby potranno essere popolate da un massimo di 15 persone in ​​giro per le mappe di Among Us. Ovviamente, avrai bisogno di nuovi colori per distinguerli.

Among Us: un video mostra alcuni dettagli

🗺️ The Among Us Roadmap 🗺️ what's next for us?? here are just a few of our future plans:

🔹 15 players & new colors – Tan, Maroon, Gray, Rose, Banana, Coral

🔹 map 5

🔹 achievements

🔹 new roles & ways to play

🔹 visor cosmetics

🔹 more?! link to all info in the thread ❤️ pic.twitter.com/frBjd15GIS — Among Us 🗺️ ROADMAP REVEAL!!! (@AmongUsGame) June 10, 2021

Dunque, il team di sviluppatori sta aggiungendo i colori corallo, marrone chiaro, rosa, marrone, banana e grigio, oltre a introdurre nuove skin. Con altri cinque giocatori, ci sono anche due nuovi ruoli, lo sceriffo e lo scienziato. La tabella di marcia non rivela cosa possono fare questi ruoli, ma senza dubbio scuoteranno il gameplay con maggiore giurisdizione e meccanica.

Come se tutto ciò non bastasse, la tabella di marcia ha anche rivelato una nuova mappa, anche se dire non è stata del tutto rivelata; il trailer mostra solo un piccolo scorcio di quello che potremmo aspettarci. Nonostante non mostri molto, è almeno la conferma di una quinta mappa. Non esiste ancora una data di rilascio per questi aggiornamenti e probabilmente non arriveranno tutti insieme.

Dopo l’enorme successo di questo inverno, Among Us continua a far felici i fan. Di recente il gioco è approdato su Epic Games Store in maniera gratuita. Inoltre, Inner Sloth ha rivelato di aver assunto una nuova persona, il che è significativo quando ti rendi conto che questo porta il numero di dipendenti a nove.