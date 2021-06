Il progetto concernente l’espansione della nuova rete WiFi in tutto il territorio italiano sta progredendo in maniera eccezionale. Il progetto di cui stiamo ultimamente soprattutto cantando le lodi è “Piazza WiFi Italia“, e sembra che si stia ampliando sempre di più in tutta Italia con una grandissima velocità. Proprio a tal proposito, pare che non molto tempo fa il Ministero dello Sviluppo Economico abbia voluto mettere in essere questa organizzazione con tutte le sue forse, e pare che oggi sia diventata una risorsa che tutti vogliono. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi Gratis: grande velocità per portare la connessione internet in tutta Italia

Attualmente, sembra che ci siano già diversi cittadini che avranno la disponibilità a connettersi, ovviamente tutto in maniera gratuita, alla rete wireless che ha fornito questo progetto. Dunque, ci sarà una rete WiFi che sarà accessibile in maniera molto semplice tramite un’app dedicata, ma solamente in alcune zone specifiche della regione in cui ci troviamo.

Quindi, come avete potuto vedere anche sopra, i lavori stanno procedendo con grande velocità, e i punti d’accesso saranno sempre di più. Questo è avvenuto anche grazie all’azienda Infratel, che ha cominciato insieme a TIM questo progetto nel gennaio del 2019.

Il progetto è divenuto di fondamentale importanza anche per quanto concerne l’emergenza sanitaria, essendo che tantissime strutture sanitarie ed ospedaliere hanno potuto mettere al servizio delle persone ben 5.000 hotspot gratis da marzo 2020. L’espansione dovrebbe continuare, quindi, col tempo, i paesi che potranno avere l’internet gratis sono sempre di più.