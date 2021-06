Vivo finalmente ha raggiunto la quinta posizione come produttore di smartphone al mondo e ha annunciato una nuova collaborazione con WINDTRE, uno dei principali operatori sul territorio italiano. Con la presentazione di Vivo Y72 5G, il nuovo smartphone di fascia media in grado di supportare le reti di nuova generazione, Vivo è riuscita a far arrivare questo nuovo modello negli store WINDTRE.

Vincent XI, Presidente vivo Italia, ha dichiarato: “Al giorno d’oggi, i consumatori possono scegliere tra i tanti smartphone disponibili sul mercato italiano. Per questo, vivo ha il compito di differenziarsi non soltanto attraverso tecnologie innovative, ma anche grazie a device dalle prestazioni superiori in fascia media e offerte vantaggiose per navigare su internet sfruttando la velocità della connettività 5G. Tutto questo è possibile anche grazie a questa collaborazione con un partner come WINDTRE.”

Un nuovo device per la fascia media dotato di supporto al 5G

Vivo Y72 5G è lo smartphone di fascia media ideato dall’azienda per soddisfare anche le aspettative dei consumatori più esigenti, ma con un budget ridotto rispetto ai top di gamma: gli appassionati di fotografia potranno usufruire di una tripla fotocamera con sistema di imaging ad alta risoluzione da 64 MP, accompagnato dal grandangolare da 8 MP e dal macro da 2 MP. Inoltre, gli 8 GB di RAM e i 128 GB di spazio di archiviazione, con la batteria da 5000 mAh, consentono agli utenti un’autonomia di due giorni circa tra una ricarica e l’altra (a seconda dell’utilizzo).

Lo smartphone è finalmente disponibile negli store WINDTRE, abbinato alla soluzione ‘Smart Pack Unlimited 5G’ e zero euro in più al mese o a tre euro in più al mese con ‘Smart Pack 100 5G’, nelle versioni Easy Pay. Le due offerte includono, rispettivamente, Giga illimitati e 100 Giga, al costo di 29,99 euro e 16,99 euro mensili, e consentono di avere vivo Y72 5G anche ad anticipo zero con finanziamento.