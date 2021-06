TIM punta sempre di più sulle offerte dedicate all’intrattenimento televisivo. Nel corso delle prossime settimane, gli abbonati del gestore italiano potranno beneficiare di una serie di iniziative molto vantaggiose con pacchetti che comprendono Netflix, DAZN o Dinsey+ inclusi nel prezzo, insieme alla piattaforma di casa: TIMvision.

TIM, tutte le serie tv di Netflix a costi mai visti prima

Le promozioni legate a TIMvision caratterizzano sempre con più frequenza i listini di TIM. In tal senso è possibile spiegare l’offerta che il gestore ha pensato in partnership con Netflix. L’offerta, opportunamente chiamata Mondo Netflix, rappresenta una delle migliori soluzioni per i clienti che desiderano avere a loro disposizione un ampio pacchetto di contenuti tra film e serie tv.

I clienti che andranno a sottoscrivere la promozione Mondo Netflix riceveranno un ticket con una doppia sottoscrizione alle tv streaming. Da un lato gli abbonati potranno guardare tutti i contenuti disponibili sul catalogo di TIMvision, e dall’altro avranno libero accesso ai titoli di Netflix, tra film e serie tv sia nazionali che internazionali. Per gli abbonati di TIM è previsto un costo mensile dal valore di 12,99 euro.

Se l’offerta Mondo Netflix garantisce al pubblico l’accesso ad un duplice catalogo composto da più di mille titoli, da non sottovalutare poi l’offerta che sempre TIM ha deciso di costruire in accordo con Disney+.

In questo caso, i clienti del gestore italiano si troveranno a pagare un prezzo mensile dal valore di 7,99 euro. In aggiunta ai contenuti della piattaforma Disney, anche in questo caso gli utenti avranno libero accesso ai contenuti di TIMvision.