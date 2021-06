Sky ha previsto una serie di novità nel corso di questa estate. La pay tv satellitare deve rinunciare gioco forza all’esclusiva della Serie A per i prossimi tre anni. Con un ridimensionamento relativo nel campo dei contenuti televisivi, Sky punta sempre di più ad accreditarsi come media company, anche in virtù delle nuove tariffe relative al campo della Fibra Ottica.

Sky, la proposta per la Fibra ottica: queste le offerte da non perdere

L’obiettivo del nuovo operatore Sky WiFi è quello di replicare un modello divenuto già vincente nel Regno Unito e in Irlanda. Gli abbonati che hanno già un abbonamento attivo con Sky potranno accedere ad una serie di vantaggiose tariffe per la Fibra ottica. Come sempre, la pay tv premia la fedeltà degli abbonati: le migliori offerte sono quindi dedicate a tutti coloro che sono iscritti sulla piattaforma Extra.

I clienti di Sky che hanno almeno un anno di abbonamento potranno ricevere tre mesi a costo zero per la Fibra ottica. Gli utenti con contratto attivo da almeno sei anni avranno invece diritto a sei mesi a costo zero per la Fibra ottica.

Le migliori offerte di Sky sono però dedicate anche a tutti coloro che andranno ad attivare ex novo una nuova sottoscrizione. La pay tv satellitare ha deciso di lanciare sul mercato una nuova promozione all inclusive. Nel dettaglio, al costo di 39,99 euro i clienti avranno accesso ad un pacchetto con i canali del ticket Intrattenimento e con i servizi di telefonia con la connessione internet con le velocità della Fibra ottica.