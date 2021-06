Sono tante le situazioni dove tanti cittadini italiani non sanno che potrebbero essere in possesso di SIM telefoniche davvero molto importanti. Il motivo consiste nel fatto che alcune di queste utenze sono davvero molto rare, e vengono infatti chiamate Top Number.

Questo nominativo gli è stato conferito grazie al fatto che le suddette sono composte da una sequenza numerica molto particolare, quindi, per questo motivo, sono davvero tanti i collezionisti che sperano di riuscire ad ottenere una di queste SIM. Farebbero infatti veramente qualsiasi cosa pur di non rimanere a bocca asciutta.

Come detto anche prima, quello che differisce in queste SIM è principalmente una sequenza numerica veramente unica, e questo importante dettaglio non poteva non sfuggire ai giornalisti sempre attenti de Le Iene, i quali hanno realizzato un servizio televisivo per parlare in maniera più ravvicinata delle SIM Top Number. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

SIM telefoniche: ecco le schede che valgono una fortuna

I numeri telefonici che Le Iene hanno tenuto maggiormente in considerazione sono quelli che sono stati cercati da tutta Italia. Un grande gesto, però, è stato compiuto dalle compagnie telefoniche, le quali hanno messo all’asta le SIM Top Number e tutto il ricavo è stato dato in beneficenza all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca. Gli acquirenti ci sono stati, ed erano ben 600. Ecco di seguito la lista delle SIM che valgono una fortuna: