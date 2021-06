OnePlus Nord, lanciato lo scorso anno, era uno degli smartphone più attesi e ora l’azienda è pronta a lanciare un successore che sta attirando l’attenzione dei fan. OnePlus Nord 2 si unisce allo smartphone OnePlus Nord CE 5G il cui lancio è previsto a breve. Un nuovo rapporto di 91Mobiles con OnLeaks rivela cosa possiamo aspettarci da OnePlus Nord 2 in termini di specifiche. Da quello che abbiamo visto sembra che OnePlus stia cercando di migliorare sul fronte della fotocamera, che era uno degli unici punti deboli del Nord originale.

OnePlus Nord è impostato dovrebbe arrivare con un nuovo chipset MediaTek Dimensity 1200. Verrà fornito con opzioni di 8 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM con varianti di archiviazione da 256 GB. Il device verrà fornito con un display AMOLED FHD + da 6,43 pollici che presenterà una frequenza di aggiornamento di 90Hz e un sensore di impronte digitali in-display.

OnePlus Nord 2: il device potrebbe includere diverse funzionalitá

In termini di fotocamere, il Nord 2 verrà fornito con una configurazione a tripla fotocamera sul retro con un sensore della fotocamera principale da 50 MP, insieme a un sensore da 8 MP e un altro da 2 MP. Sulla parte anteriore, OnePlus Nord 2 presenterà una fotocamera selfie da 32 MP, la stessa del suo predecessore.

La perdita suggerisce anche che OnePlus Nord 2 verrà fornito con una batteria da 4.500 mAh, che è un miglioramento rispetto al modello di prima generazione. OnePlus potrebbe utilizzare Sony IMX766 come sensore principale da 50 MP su OnePlus Nord 2, che è per inciso lo stesso dell’eccellente sensore ultra-wide di OnePlus 9 Pro. Il rapporto suggerisce che OnePlus Nord 2 potrebbe avere un prezzo di circa CNY 2.000 (circa 250 euro), anche se non menziona per quale variante.