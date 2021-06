La Casa di Carta: la serie tv diventa realtà e si trasforma in un "gioco" interattivo

I giochi ormai sono fatti. La Casa di Carta è pronta per approdare su Netflix in 2 volumi, i quali arriveranno rispettivamente il 3 settembre e il 3 dicembre. Ma c’è una novità: perché a deliziare i fan della serie ci saranno una sorta di spettacoli interattivi che daranno modo agli spettatori di “uccidere” l’ansia.

Iniziamo parlando della quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta. In merito a questa Alex Pina ha dichiarato: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante”. Insomma, l’obiettivo dei creatori de La Casa di Carta sta nel “chiudere la serie in grande stile, come i fan immaginano e sognano”.

La Casa di Carta: tutti i dettagli sullo spettacolo interattivo

Tornando invece alla nuova realtà interattiva, realizzata in collaborazione con Fever, questa prenderà il nome di ‘Money Heist Experience’. Sarà una “rapina immersiva in prima persona, che si svolgerà su scala internazionale” con “una produzione impressionante e molte sorprese”.

La ‘prima’ avrà luogo a Parigi. Seguono Città del Messico, Miami, Londra, New York mentre prossimamente gli eventi si svolgeranno anche a Milano, Roma, Lisbona, Los Angeles, Madrid, San Paolo, Singapore e Berlino.

Il trailer della creazione interattiva de La Casa di Carta vede partecipe il personaggio di Lisbona mentre lancia l’appello agli aspiranti scassinatori per rubare l’oro seguendo i piani del Professore. I partecipanti dovranno quindi indossare la famosa maschera di Dalì e interagire con gli attori nella rapina del secolo. Una volta conclusa, si potrà scaricare la tensione nel bar a tema con stuzzichini, merchandising e cocktail tematici in vendita.